Judi Dench incapaz de decorar falas

Judi Dench, um das mais famosas atrizes britânicas, deixou de conseguir decorar falas. A notícia foi avançada pela própria enquanto promovia o seu novo filme, Allelujah.







REUTERS/Mike Blake

A atriz foi diagnosticada com uma doença degenerativa visual em 2012. Devido à doença, foi deixando de conseguir ler as falas e agora é "completamente impossível" decorar falas, revelou no podcast de Graham Norton. Tornou-se impossível, completamente impossível, decorar falas. Não consigo ver, não consigo ler", lamentou a atriz com uma carreira de mais de seis décadas de cinema. Chegou a receber tratamentos para as dificuldades visuais que tinha, mas acabou mesmo por perder a capacidade de decorar falas. Diz também que a sua autonomia foi comprometida e que já não é capaz de viajar sozinha.Apesar das dificuldades a ler decorar falas, Dench continua a conseguir representar, estando a promover um novo filme: Allelujah.Dench tem a mesma doença degenerativa que afetou a sua mãe no final da vida. A atriz já tinha falado sobre ela num encontro promovido pela Vision Foundation, uma organização de beneficiência, e contou que estava a pedir ajuda a amigos para aprender as suas falas.Judi Dench venceu um Óscar e foi nomeada sete vezes para os prémios da Academia Norte-Americana de Cinema.