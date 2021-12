Mr Big do 'Sexo e a Cidade' acusado de violação

O ator Chris Noth foi acusado por duas mulheres de violação. O Mr Big, da popular série Sexo e a Cidade, negou todas as alegações, mas as atrizes que com ele contracenam mostraram apoio às denunciantes.



Duas mulheres contaram à Hollywood Reporter que tinham tido encontros sexuais contra a sua vontade com o ator. Sob nomes falsos, Zoe e Lily contaram à revista pormenores dos episódios com mais de 10 anos de diferença.



Zoe, que tem agora 40 anos, relatou que em 2004, tinha então 22 anos, terá sido violada num apartamento em West Hollywood. Já Lily, de 31 anos, terá sido vítima da violação em 2015, quando tinha 25 anos e Chris Noth 60. Tudo terá acontecido no apartamento do ator em Greenwich Village, Nova Iorque.