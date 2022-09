Homem detido por tentar tocar no caixão de Isabel II

A 48 horas do funeral, o rei Carlos III e o príncipe de Gales estiveram a cumprimentar as pessoas que esperam na fila para prestar homenagem à rainha, cujo corpo se encontra no Salão de Westminster. Esta noite os netos da rainha participam em vigília e Harry vai usar o uniforme militar.

No terceiro dia de velório da rainha Isabel II, no Salão de Westminster, continuam as longas filas. Ao final da noite de ontem, um homem foi detido, já depois dos filhos da monarca aí terem estado em vigília. O homem correu da fila para tentar tocar no caixão, mas acabou detido.