Coroa de Santo Eduardo já está a ser modificada para Carlos III

A coroa de veludo roxo com uma faixa de arminho mede pouco mais de 30 centímetro de altura e foi usada pela última vez por Isabel II, também na sua coroação, em 1953.

A coroa de Santo Eduardo, que é conhecida por ser a peça central das joias da coroa britânica, já foi removida da Torre de Londres para que possam ser feitas as alterações necessárias para a coroação do rei Carlos III, no dia 6 de maio de 2023.