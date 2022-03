David Beckham entrega conta de Instragram a uma médica em Kharkiv

David Beckham é Embaixador da Boa Vontade para a UNICEF desde 2005 e, no domingo, publicou um vídeo a pedir aos seus seguidores para apoiarem o trabalho da organização na Ucrânia. Além disso, decidiu entregar a sua página nesta rede social - onde conta com 71,6 milhões de utilizadores -, a uma médica de Kharkiv, que durante um dia a usou para divulgar o trabalho que têm feito desde o início da ofensiva russa no país.