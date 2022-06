A sentença do tribunal, notificada esta quarta-feira, revoga a primeira decisão judicial que sustentava a demissão do trabalhador do canal espanhol.

Anulada demissão do guionista que disse que princesa Leonor "saiu do país como o avô"

O Tribunal Superior de Justiça de Madrid (TSJM) anulou a demissão do guionista que usou, num programa da RTVE, a frase "Leonor está a deixar Espanha, como o seu avô", para se referir ao estudos da princesa espanhola no País de Gales.



O avô da Princesa das Astúrias, Juan Carlos da Espanha, submeteu-se ao exílio, depois de várias polémicas e está nos Emirados Árabes Unidos desde 2020.



A sentença do tribunal, notificada esta quarta-feira, revoga a primeira decisão judicial que sustentava a demissão do trabalhador do canal espanhol. Segundo o jornal El Mundo, o Tribunal Superior ordenou que o funcionário seja integrado de novo na empresa e que sejam pagos todos os salários desde que foi despedido, assim como uma indemnização de 10 mil euros.