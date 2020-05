Tamara Falcó será a VI marquesa de Griñon, tal com o seu pai deixou escrito em testamento, que os cinco filhos, de três casamentos, conheceram há dias. Carlos Falcó y Fernandez de Córdova, V marquês de Griñon e XII de Castel-Moncayo – que morreu no passado dia 20 de março, aos 83 anos, vítima de coronavírus – quis que o título, atribuído pela rainha Isabel II de Espanha, em 1862, pelo qual eram conhecidos os seus vinhos e azeites, fosse para a sua única filha com a socialite Isabel Preysler, ex-mulher de Julio Iglesias e atual companheira de Mario Vargas Llosa.Habituada desde sempre aos holofotes, sobretudo nas capas das revistas,com a mãe, a vida de Tamara, de 38 anos, mudou no dia em que decidiu concorrer ao Masterchef Celebrity, em 2019. Não só ganhou o concurso, como também a simpatia do público. "Vou na rua e as pessoas param para falar comigo. Havia quem pensasse que eu era tonta e fútil e muitas horas de televisão permitem que nos demos a conhecer e acredito que tenha conseguido".No entanto, quando se fala dela como herdeira do "trono" da mãe, rainha da imprensa del corazón, Tamara - que esta semana é capa da revista Hola!- tem resposta pronta: "É impossível! Mamã tem fama mundial". Não tem namorado e é muito virada para a espiritualidade e a religião. Chegou mesmo a admitir poder vir a tornar-se freira: "Não descarto a hipótese de me converter em monja se o Senhor me inspirar a vocação, mas até agora, Jesus não me chamou para esse caminho".Manolo, o promogénito do marquês, que é banqueiro em Londres, ficou com o título mais importante: marquês de Castel-Moncayo, que possui Grandeza de Espanha. A Xandra, também do seu primeiro casamento, coube-lhe o de marquesa de Mirabel, que pertenceu à sua avó paterna, Hilda Fernández de Córdova. Carlos Falcó contou com a aprovação do Rei Felipe na atribuição dos títulos. O aristocrata era muito próximo da família real e em adolescente esteve no colégio com o rei Juan Carlos.A divisão da herança do marquês de Griñon parece ter agradado aos cinco filhos – Duarte, de 26 anos, e Aldara, de 23, do seu terceiro casamento com Fátima de la Cierva, são os mais novos. Carlos Falcó deixa viúva Esther Doña, de 46 anos, que com que se casou em 2017, e que continua instalada em El Rincón, a jóia da coroa do património do aristocrata e que em 2012 foi avaliada em 5 milhões de euros. Casa de Vacas, em Toledo, é outra das mais valiosas: tem 300 hectares de vinha e campos de Lavanda, que o marquês considerava o seu refúgio. Carlos Falcó também possuia 33% do palácio de Mirabel, em Plasencia, na Extremadura. O monumento, com mais de 6 mil m2 de estilo renascentista, foi aberto ao público em 2010.