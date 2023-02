Meghan e Harry não vão processar South Park

Não seria uma novidade: os criadores da série de animação norte-americana South Park satirizam uma celebridade, essa celebridade não gosta e processa o programa. Essa hipótese foi alvitrada depois de num episódio recente terem surgido duas personagens muito semelhantes aos duques de Sussex, Harry e Meghan Markle. Mas um porta-voz do casal já veio dizer que não será apresentada uma queixa.







O episódio em causa tem o título "The Worldwide Privacy Tour" ("A Digressão Mundial da Privacidade", numa tradução livre) e nele surgem as personagens do príncipe e a princesa do Canadá, um jovem casal (fisicamente semelhantes a Harry e Meghan Markle) que se muda para uma pequena cidade para terem privacidade. Mas manifestam esse desejo de privacidade de forma pública, incluindo aparições em programas de televisão para pedir mais privacidade.Segundo o jornal britânico The Telegraph, o casal ficou irritado com o episódio, mas um porta-voz dos duques de Sussex revelou à Newsweek que a ideia de haver "implicações legais" é "infundada e aborrecida".As personagens que aparecem no episódio não são nomeadas, mas a história contada tem várias referências à vida do casal: desde a aparência de ambos, passando por referências a passagens no livro publicado por Harry no início do ano . O casal aparece muitas vezes em público a pedir por mais privacidade, lançando inclusive um livro e partir numa digressão mundial onde apelam a que os deixem fora do olhar público. No episódio, a "princesa do Canadá" é descrita como "rapariga de uma sororidade, atriz, influencer e vítima". E o livro publicado pelo "príncipe" mostra-o na capa, ruivo e com um cenário claro (numa capa muito semelhante à de "Sombra", o livro do príncipe Harry).