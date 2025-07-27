Menos 12 mortes nas estradas no 1.º semestre face ao mesmo período de 2024

Em comunicado, a força militar lembra que registaram-se mais 1.131 acidentes, mais 14 feridos graves e mais 177 feridos ligeiros.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou menos 12 mortes em acidentes rodoviários no primeiro semestre do ano face ao mesmo período de 2024, apesar do aumento de ocorrências, revelou hoje a força militar.



"Considerando os dados relativos à sinistralidade rodoviária geral do primeiro semestre de 2025, destaca-se a redução de 12 vítimas mortais (-6,6%), face ao período homólogo de 2024", indica a GNR no balanço da fiscalização rodoviária até junho.

Em comunicado, a força militar lembra que registaram-se mais 1.131 acidentes, mais 14 feridos graves e mais 177 feridos ligeiros, sendo que, nos períodos em análise, os distritos com maior número de acidentes foram Porto (6.419), Aveiro (4.319), Lisboa (4.479) e Braga (4.054).

"Em 2025, as colisões continuam a ser o tipo de acidente mais registado, com 28.767 ocorrências (+2,2%) e 78 vítimas mortais. Nos despistes, observaram-se 11.849 acidentes (+4,7%), com uma ligeira redução das vítimas mortais", realça.

A GNR, no entanto, verifica um decréscimo nos atropelamentos de peões, com 756 acidentes (-3,6%) e nove mortes, menos 15 do que em 2024 (-62,5%), bem como a diminuição de feridos graves e leves.

Em relação ao tipo de via onde ocorrem os sinistros, verificou-se "um padrão" nos primeiros semestres de 2024 e 2025, com um maior número de acidentes em arruamentos, seguidos das estradas nacionais e autoestradas.

"As vias onde se verificaram mais ocorrências foram os arruamentos, com um total de 23.655 acidentes no primeiro semestre de 2025, representando um aumento face aos 22.837 registados em igual período de 2024", refere, acrescentando que também houve um aumento nas estradas nacionais: passaram de 8.588 em 2024 para 8.572 em 2025.

Por sua vez, nas autoestradas observou-se igualmente um agravamento da sinistralidade, com o total de acidentes a subir de 4.115 para 4.423.

A GNR observa que verificaram-se "aumentos expressivos" em quase todos os indicadores analisados, evidenciando um "claro reforço" nas ações de fiscalização.

"No primeiro semestre de 2025, registaram-se 7.281 crimes por condução sob o efeito do álcool, mais 1.499 do que em 2024 (5.782), representando um aumento de aproximadamente 25,9%. Também os crimes por condução sem habilitação legal subiram significativamente, de 2.952 para 4.101, um acréscimo de cerca de 38,9%", ressalva.

Também o número de condutores fiscalizados aumentou de 1.145.355 para 1.282.676, um acréscimo de cerca de 137 mil condutores (12%).

"Este aumento da ação fiscalizadora refletiu-se igualmente no número de contraordenações rodoviárias detetadas, que subiu de 180.436 em 2024 para 256.052 em 2025, correspondendo a um crescimento de aproximadamente 41,9%", sustenta.

Considerando a segurança rodoviária e a redução do número de vítimas mortais na estrada uma prioridade, a GNR recorda que vai intensificar as ações de patrulhamento e de fiscalização no decurso do ano.

"Estas ações terão uma vertente marcadamente preventiva, sem prejuízo de uma intervenção firme na dissuasão de comportamentos de risco, designadamente os relacionados com o excesso de velocidade ou a realização de manobras perigosas", explica.

A força militar aconselha ainda todos os condutores a adequar velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, a evitar manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes, e a adotar uma condução atenta, cautelosa e defensiva, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária.