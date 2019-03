Além disso, "em total alinhamento com o trabalho desenvolvido pela Fundação Vodafone, o grupo Vodafone anuncia o seu compromisso em implementar uma nova política de recursos humanos, especificamente desenhada para apoiar as vítimas de violência doméstica e outros abusos nos 25 países que constituem o grupo" de telecomunicações.



Estes colaboradores da operadora, vítimas de violência doméstica e outros abusos, "passarão a ter acesso a um programa de apoio e aconselhamento especializado, e a poder usufruir de um licença remunerada até 10 dias, independentemente da parte do globo onde se encontram", acrescentam.



A Vodafone também vai dotar as suas equipas de recursos humanos da formação necessária para apoiar colegas que sejam vítimas de violência doméstica.



Este anúncio acontece no dia em que Portugal se mobiliza contra a violência doméstica, cumprindo hoje um dia de luto nacional em memória das vítimas, dada a sucessão de casos que este ano já resultou em várias mortes.



O dia de luto nacional, determinado pelo Governo, antecede as celebrações do Dia Internacional da Mulher (08 de março), para o qual estão previstas manifestações e outras iniciativas em todo o país.



Além das mulheres -- que representam a grande maioria das vítimas, são inúmeras as situações de risco que envolvem filhos menores.



"Faz parte do propósito da Vodafone dar acesso e criar oportunidades para todos, removendo as barreiras que impeçam a sua inclusão. São vários os programas desenvolvidos pela Vodafone direcionados para clientes e colaboradores, bem como pela Fundação Vodafone Portugal para a comunidade em geral", afirma Luísa Pestana, administradora com o pelouro dos recursos humanos da Vodafone Portugal e presidente da Comissão Executiva da Fundação Vodafone Portugal, citada em comunicado.



"A 'app' [aplicação] Bright Sky e a nova política de recursos humanos de apoio às vítimas de violência doméstica são mais duas iniciativas inovadoras e diferenciadoras, que integram a nossa estratégia de diversidade e inclusão. Trata-se, pois, de mais um passo para atingirmos o objetivo de sermos uma das melhores empresas para trabalhar, onde efetivamente todos se sintam bem", concluiu.

