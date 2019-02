"Por isso, decidiu arquitetar um plano para a matar. Para o efeito, muniu-se de uma arma de fogo e atraiu-a para um local isolado, onde lhe desferiu dois tiros na zona da cabeça, que só não se revelaram fatais por mero acaso", adianta.



A mulher, "apesar de gravemente ferida", conseguiu fugir do local do crime e "foi medicamente assistida" na unidade de saúde mais próxima.



Com a colaboração da GNR de Mangualde, concelho do distrito de Viseu onde reside o antigo casal, a PJ deteve o homem "pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada", segundo a nota.



O suspeito vai ser presente a um primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Um homem de 39 anos foi detido por alegadamente ter tentado matar a ex-mulher com uma arma de fogo, no concelho de Nelas, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.O suspeito "nunca aceitou o divórcio", responsabilizando a vítima pelo fim da relação, refere em comunicado a Diretoria do Centro da PJ.