Vice-almirante preocupado com atrasos nas entregas de vacinas

O vice-almirante Gouveia e Melo revelou esta quarta-feira que a meta de ter 70% dos portugueses vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 até 8 de agosto pode atrasar-se até 15 dias devido aos atrasos na entrega das vacinas por parte dos fornecedores. O militar responsável pela equipa de coordenação do plano de vacinação contra o SARS-CoV-2 admitiu no Parlamento que está preocupado com os stocks de vacinas disponíveis.







Gouveia e Melo assegurou que a vacinação não atrasará em Portugal por ineficácia nacional, mas sim por não haver vacinas suficientes. "Estamos a vacinar o máximo que podemos, mas tmos stocks muito limitados", disse o militar aos deputados, assegurando que Portugal tem capacidade para não só vacinar diariamente 100 mil pessoas como até de aumentar essa capacidade para as 130 mil doses aplicadas diariamente.Mas o atraso na entrega de vacinas pode atrasar "15 dias" a meta definida para a inoculação de 70% dos portugueses. "A minha preocupação principal continua a ser a falta de disponibilidade de vacinas e a sua disponibilização irregular", disse o vice-almirante, reforçando que POrtugal tem sempre de ter atenção à disponibilidade de vacinas para administrar segundas doses. "Não podemos comprometer a administração de segundas doses no caso de haver uma falhas nas entregas", explicou no Parlamento. Mesmo assim, o vice-almirante assegurou que Portugal deve atingir os 70% de imunizados durante as três primeiras semanas de agosto, até 20 de agosto.Apesar da aceleração do ritmo de vacinação na última semana, com a inoculação agora regular de 100 mil doses por dia, a execução do plano continua a ser condicionada por atrasos nas entregas por parte de duas marcas.Neste momento, 47% da população já levou uma dose da vacina e cerca de 30% tem o processo de imunização completo.