Viaduto cai em Alcabideche sem causar vítimas

Um viaduto pedonal em betão caiu este sábado na Avenida de Alcabideche, concelho de Cascais, distrito de Lisboa, sem causar feridos, encontrando-se a estrada cortada, disse à Lusa uma fonte dos Bombeiros.



A fonte adiantou que o alerta para a queda do viaduto foi dado às 00h59.



"A estrada está cortada, aguardando-se a chegada de uma grua para remoção do viaduto", disse a fonte dos Bombeiros de Alcabideche.



No local estão vários elementos da GNR, PSP, dos Bombeiros de Alcabideche e elementos da protecção civil da Câmara de Cascais.