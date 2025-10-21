Vereadora de Vagos encontrada morta em casa pelo marido ensaguentada e tapada por manta

Susana Gravato foi encontrada em paragem cardiorrespiratória. Estava ensanguentada e coberta por manta no sofá.

Susana Gravato, vereadora em final de funções da Câmara de Vagos, foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, na sua residência, em Vagos. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada para o local. O protocolo de manobras de reanimação ainda tiveram início. No entanto, a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi verificado.



Vereadora de Vagos encontrada morta em casa. Polícia Judiciária investiga o caso

Segundo o que o Correio da Manhã apurou, Susana Gravato estava ao telefone, com uma amiga, quando se calou de repente. A amiga ainda tentou retomar a chamada mas sem sucesso. Foi nessa altura que o marido de Susana Gravato foi avisado de que algo de anormal se estaria a passar. O homem terá regressado a casa e encontrou a mulher, ensanguentada, deitada no sofá e coberta por um cobertor.

O comandante dos Bombeiros de Vagos, José Santos, afirmou que o alerta, via 112, foi dado às 15:08 "para uma vítima em paragem cardiorrespiratória". "À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima em manobras [de reanimação] e continuamos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local", disse o comandante à Lusa.

A Polícia Judiciária de Aveiro realizou perícias e apurou que algumas das divisões tinham sido remexidas.

A morte da vereadora de 49 anos foi confirmada pelo presidente cessante daquele município do distrito de Aveiro, João Paulo Sousa. "Estamos em choque e consternados", disse o autarca à agência Lusa.

Susana Gravato, natural de Ílhavo, vivia na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos, desde os seis anos de idade, de acordo com a sua nota curricular disponibilizada no 'site' do município. Licenciada em direito, Susana Gravato exerceu advocacia e era militante do PSD desde 1994. Em 2009, foi eleita deputada municipal pelo movimento Vagos Primeiro, e, atualmente, exercia as funções de vereadora no executivo cessante (PSD), com os pelouros de ambiente, justiça, administração geral, coesão social e saúde, entre outros.