Detido autor do ataque com arma branca que feriu oito pessoas em Santarém

O homem, de 25 anos, que frequentava o centro de tratamento, "entrou em conflito por recusar ser expulso e iniciou o ataque, usando uma faca de cozinha"
O autor do ataque com arma branca que hoje feriu oito pessoas num centro de tratamento de toxicodependência, em Santarém, era utente da instituição e já foi detido, informou a GNR.
"Aparentemente o motivo do ataque foi uma tentativa de expulsão do centro de tratamento que o agressor não acatou", disse à agência lusa o oficial de relações públicas do GNR de Santarém, após a detenção do alegado autor do ataque com arma branca ocorrido nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster, no concelho de Santarém.
De acordo com a GNR o homem, de 25 anos, que frequentava o centro de tratamento, "entrou em conflito por recusar ser expulso e iniciou o ataque, usando uma faca de cozinha", com a qual feriu "oito pessoas, nenhuma delas funcionária da associação".
Dos oito feridos, dois foram considerados feridos graves, tendo um sido transportado para o Hospital de Santarém e, um segundo transportado de helicóptero para o Hospital de Vila Franca de Xira.
Outras quatro pessoas, vítimas de ferimentos com arma branca, foram considerados feridos ligeiros, dois dos quais tratados no local e outros dois assistidos no Hospital de Santarém.
Uma outra vítima ficou sofreu ferimentos ligeiros "por ser sido agredida e pontapeada pelo agressor", e uma outra pessoa "foi vítima de doença súbita" tendo sido também transportada para o Hospital de Santarém.
O ataque ocorreu nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster, no concelho de Santarém.
O alerta foi dado às 14:35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais, o helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.
