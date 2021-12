Vereador do Chega em Sesimbra sai do partido e torna-se independente

É mais um desaire pós-autárquico do Chega. Márcio Souza, vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, deixou o partido de André Ventura e passou a independente. É o segundo autarca que Ventura perde em dois meses, depois de também a vereadora Cidália Figueira em Moura se ter desvinculado do partido.



"Tomo esta decisão em desacordo total com a forma de atuação seguida pelo partido, nomeadamente pela distrital de Setúbal", escreveu nas redes sociais o autarca (agora independente) e empresário brasileiro, dono do Esporte's bar em Sesimbra, sem adiantar mais detalhes. À SÁBADO, Souza esclarece que em causa estão três motivos: em primeiro, a falta de apoio do partido, tanto a nível nacional como distrital; depois, a lista de candidatos às legislativas, que considera "injusta", e por fim, as "ordens" de voto para o orçamento municipal.



Sobre a primeira razão, o vereador fala sobre a "não aceitação de um vereador brasileiro". "Cheguei a ouvir bocas 'como é que esse brasileiro foi eleito?' Comecei a sentir o preconceito e racismo do partido. Aquilo tudo que se fala veio à tona", afirmou à SÁBADO. E também atribuiu culpas a André Ventura: "Não tivemos apoio nenhum dele, pedimos várias vezes para se juntar à nossa campanha e nunca o fez. Sinto que ele não aceitava muito a minha candidatura", começa. "Quando fui eleito, o André [Ventura] nunca teve a humildade de me dar os parabéns. Nem uma mensagem, nem uma chamada. Nem na curta reunião que tivemos depois."