Esquemas e falhas do negócio da importação de resíduos

Este processo de contraordenação começou com um mistério. A documentação apresentada no Sadoport não correspondia ao número de embarcações que tinham entrado neste porto de Setúbal até meados de maio de 2018. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sabia que tinham sido 27 os movimentos ocorridos até àquela data, mas só encontrava o registo de 25. O que acontecera às outras duas embarcações? E, mais importante, onde estava a carga – registada como “combustível ou outros meios de produção de energia” – que ambas transportavam desde o Reino Unido e que tinha como destino os fornos da Secil, no Outão, serra da Arrábida?



A APA enviou então um alerta para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), que logo colocou uma equipa de inspetores no terreno. No porto, aperceberam-se que faltavam os documentos do navio Wec Mondriaan, que transportava 20 contentores com 500 toneladas deste “combustível” e também do Ara Atlantis, com outras 450 toneladas em 18 contentores.



No interior traziam “resíduos não perigosos”, de “plásticos, papel, têxteis, madeiras com tinta provenientes da indústria e que são moídos”, descreve à SÁBADO Luís Realista, administrador da AVE, empresa destinatária destes resíduos que são muito desejados para aquecer os fornos das cimenteiras. Há quem lhes chame até “o ouro do século”.