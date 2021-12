Estão atualmente internadas 952 pessoas devido à doenças, 142 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que esta sexta-feira.

Covid-19: Portugal com mais 19 mortos e 5.373 novos casos

Foram detetados 5.373 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, em Portugal, refere o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado. No mesmo período morreram 19 pessoas.



Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 4.205 pessoas e há agora 65.648 casos ativos no país, mais 1.149 face ao dia anterior.