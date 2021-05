Twitter suspende conta de André Ventura após reação à suspensão de PSP que o insultou

Presidente do Chega diz que rede social está "ao serviço da censura", depois de ter escrito que Eduardo Cabrita devia ser decapitado.

A rede social Twitter suspendeu, esta sexta-feira, a conta de André Ventura, presidente e deputado único do partido de extrema-direita Chega.







Em causa uma publicação do deputado sobre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em que Ventura reagia à suspensão do castigo disciplinar ao agente da PSP Manuel Morais, que fizera uma publicação sobre a decapitação figurativa e alegórica da extrema-direita.André Ventura diz que se trata de uma suspensão "vergonhosa ". "Sou insultado e ameaçado todos os dias por contas que permanecem ativas ininterruptamente. Escrevo uma frase irónica a propósito de um agente que me queria decapitar e sou suspenso. O Twitter ao serviço da censura", afirmou ao