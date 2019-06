O professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas regressa assim à carreira política, que havia abandonado em 1995 enquanto deputado. Contudo, foi na qualidade de subsecretário de Estado da Cultura que esteve envolvido em polémica: em 1992, vetou a candidatura da obra "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", de José Saramago, ao Prémio Europeu de Literatura Aristeion por "atentar contra a moral cristã". "Considerei, ao abrigo da tutela que me está delegada, que esta obra não podia vir a ser incluída nas seleccionadas", por não "representar Portugal", dizia Sousa Lara no Parlamento. Acabaria por apresentar a sua demissão nesse ano.







Em 1999, regressou à vida pública para promover a instalação de 74 "Cruzes do Amor", de Norte a Sul do país. Eram cruzes metálicas de 7,38 metros de altura, para satisfazer um pedido de Jesus à vidente Madalena Aumont na localidade francesa de Dozulé.



O Chega também vai anunciar Cassiano Neves, historiador de arte e membro do movimento Fórum Cidadania Lisboa, como porta-voz para a cultura, ambiente e património. A primeira convenção nacional do Chega, partido fundado por André Ventura, vai decorrer nos próximos dias 22 e 23 de junho. Esta será a primeira reunião magna do partido que terá como propósito a eleição do líder, bem como da Direção Nacional e dos restantes órgãos.

António Sousa Lara, ex-subsecretário de Estado da Cultura do Governo de Cavaco Silva, vai ser o novo porta-voz do partido Chega, de André Ventura.Fonte oficial do Chega confirma àque o antigo governante será o porta-voz para as questões de segurança e geopolítica. A mesma fonte acrescenta que o anúncio será feito este sábado, na convenção nacional do Chega.