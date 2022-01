Ventura e Rio mostram desconhecimento sobre eleições em mobilidade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os líderes do PSD e do Chega mostraram, este domingo, desconhecimento relativamente ao voto em mobilidade. Na rede social Twitter, Rui Rio e André Ventura comentaram a decisão de António Costa ter pedido o voto antecipado e em mobilidade e ir votar ao Porto a 23 de janeiro. Mas a afirmação que fazem - de que Costa estará a ajudar a eleger o candidato do PS do Porto em vez de se eleger a si mesmo - é falsa.







JOSÉ FERNANDES/SIC/LUSA

O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal; ter de votar nele próprio. Chapeau! https://t.co/J99XElX4zn — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 16, 2022

Caso o eleitor tenha manifestado a intenção de exercício de voto antecipado em mobilidade e não exerça o direito, poderá exercê-lo no dia das eleições na sua mesa de recenseamento.



Já sobre o voto antecipado, a legislação eleitoral permite, em regime excecional, e sob determinadas condições, votar antecipadamente. Para o poder fazer, deve inscrever-se na plataforma do Ministério da Administração, no período adequado.



Puderam inscrever-se para o Voto Antecipado:



- Doentes internados em estabelecimentos hospitalares - entre 27 de dezembro e 10 de janeiro;

- Presos não privados de direitos políticos - entre 27 de dezembro e 10 de janeiro;

- Eleitores que pretendam votar antecipadamente em Mobilidade - entre 16 e 20 de janeiro;

- Eleitores em confinamento obrigatório - entre 20 e 23 de janeiro;

- Eleitores internados em estruturas residenciais (lares) e instituições similares - entre 20 e 23 de janeiro.

No Twitter, partilhando a notícia de que Costa iria votar no Porto, Rio escreveu: "O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal; ter de votar nele próprio. Chapeau!", enquanto Ventura optou por afirmar: "António Costa faz tudo para não votar nele mesmo. Sabe bem que será um desastre para Portugal".Mas a verdade é que não é assim que vota o voto em mobilidade. O voto em mobilidade entrou em vigor em 2015 e permite a qualquer cidadão que se inscreve que vote para o círculo eleitoral em que está recenseado, mesmo que não esteja no seu local habitual de voto. "Alarga a possibilidade de voto antecipado, permitindo o seu exercício a todos os eleitores recenseados no território nacional no sétimo dia anterior ao das eleições (domingo), numa mesa de voto antecipado escolhida pelo eleitor", pode ler-se no Portal do Eleitor sobre o voto em mobilidade.Portanto, mesmo votando no Porto, o secretário-geral do PS irá depositar o seu voto no círculo eleitoral. Vote no PS, ou noutro partido.