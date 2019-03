O vento forte que se faz sentir na zona do aeroporto da Madeira forçou três aviões a divergir para Porto Santo, Faro e Lisboa. Situação mantém-se instável.

Dos três voos afetados, dois eram provenientes de Inglaterra operados pela easyJet e um da TAP oriundo de Lisboa, sendo que os primeiros divergiram para Porto Santo e Faro, e o último regressou à capital portuguesa.



"O vento está muito instável, ora dentro dos limites, ora fora dos limites, o que faz com que alguns voos possam aterrar e outros não", disse a mesma fonte, sublinhando que faltam quatro voos para completar a operação de hoje.



O avião da companhia Binter, que estabelece a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, encontra-se neste momento (pelas 20:30) retido nesta ilha à espera para efetuar o último voo do dia.



A Região Autónoma da Madeira está sob aviso de vento forte até às 06:00 horas de terça-feira.