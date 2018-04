Vento cancela três voos e diverge nove no aeroporto da Madeira

"Neste momento temos já três ligações canceladas, uma da easyJet de Lisboa, uma da Transavia proveniente de Nantes e um voo da TAP que deveria chegar hoje às 15h15 horas", disse a mesma fonte.



Divergidos estão "neste momento nove aeronaves para diversos aeroportos e temos em espera (às 14 horas) mais cinco aviões" que fazem o holding na expectativa de poderem aterrar.



De acordo com fonte da estrutura, a "meteorologia indica que estes ventos fortes, com rajadas, deverão manter-se até amanhã [terça-feira] às 06:00 horas".



Ainda assim, as abertas já permitiriam a aterragem de nove aviões desde as 08:00 horas da manhã de hoje.

O vento forte que se faz sentir esta segunda-feira no aeroporto da Madeira já cancelou três voos previstos e obrigou ainda ao desvio de outros nove aviões para diferentes destinos, informou fonte da estrutura.Desde esta manhã que os ventos fortes com rajadas que já atingiram 78 km/h na zona do aeroporto têm estado a condicionar o normal funcionamento da pista.