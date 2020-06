decisão para a realização da Volta a Portugal ainda não está fechada.



foi feita uma média de 11.500 testes por dia, em Maio a média foi de 13.550 cinquenta testes por dia e na última semana a média ronda os 13.500 testes por dia".





isboa neste momento concentra a maior parte dos casos e Sintra é um dos concelhos onde os casos reportados diariamente merecem maior atenção". Em Sintra foram detetados 41 novos casos. Freitas refere ainda que na zona Oeste de Lisboa "estão a ser detetados pequenos focos".

no período até 45 dias possam ser produzidos os resultados preliminares" destes testes de avaliação de imunidade.

O secretário de Estado da Saúde António Sales referiu que esta semana vão chegar a Portugal mais 443 ventiladores que estavam retidos na China e refere que não há ventiladores perdidos. Segundo o governante, chegaram esta quarta-feira de manhã 108 ventiladores e, até sábado, mais 335. "Não só não temos ventiladores perdidos como não perdemos o rumo da nossa estratégia de combate a esta pandemia", adianta ainda o governante. "Estes 443 ventiladores que se encontravam na embaixada de Portugal em Pequim juntam-se assim aos 264 que já estão em território nacional, o que faz com que sejam 707 equipamentos no total, ou seja, 61% do total das compras efetuadas pelo Estado à China", esclareceu, acrescentando que os novos ventiladores vêm reforçar uma capacidade de enfrentar uma segunda vaga e preparar o futuro.Sobre o futebol, Graça Freitas, diz que esta quarta-feira é particularmente importante porque vai recomeçar o campeonato nacional de futebol. ""Hoje é o grande dia da grande prova de cidadania que todos temos de dar. Está nas mãos de todos que a jornada corra sem riscos acrescidos para a saúde pública", assegura a diretora-geral de Saúde que não descarta a hipótese de se reverem os critérios para a presença de público nos espetáculos culturais ou desportivos consoante a atitude popular, no entanto: "Sabemos que estamos a viver uma situação epidemiológica instável. Por principio de precaução, mantêm-se que os jogo de futebol não tenham público".Ainda sobre desporto, foi referido que o Governo aguarda um plano da Federação Portuguesa de Ciclismo e que aSobre a falta de distanciamento social em alguns transportes públicos, Graça Freitas lembra que a DGS colabora na definição das regras a serem cumpridas, mas que cabe a outros setores colaborarem quer na oferta de mais meios de transporte e na capacidade de resposta à procura.Durante a conferência de imprensa, Sales revelou que foram realizadas mais de 3.800 colheitas em empresas na Grande Lisboa, parte da região de Lisboa e Vale do Tejo, a região que inspira mais cuidados no país, atualmente. Foram também realizados "2.657 testes a funcionários e guardas prisionais" e que os estabelecimentos prisionais da região Norte foram integralmente testados" e que "a região Lisboa e Vale do Tejo vai começar a ser testada". Segundo o Governo, no mês de abril "Sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu que "LJá sobre os testes serológicos, o secretário de Estado assegura que as autoridades de saúde esperam que o trabalho de recolhas de amostra por parte do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge(INSA) termine daqui a três semanas e que se prevê que "O boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde revela que Portugal contabiliza já 33.261 casos confirmados de covid-19 e 1.447 mortos, um aumento de 11 mortos e 366 casos de infeção nas últimas 24 horas. Já recuperaram da doença 20.079 pessoas. "A taxa global de letalidade é de 4,4% e acima dos 70 anos é de 17,2%", disse António Sales.