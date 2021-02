Lisboa teve mais de 10 mil novos casos no pico da 3.ª vaga

Metade dos novos casos registados durante o pico da 3.ª vaga aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo. E os 11 concelhos com mais infetados nessas duas semanas pertencem todos à Área Metropolitana de Lisboa. Veja quais foram os 50 concelhos mais afetados pela Covid-19 no final de janeiro.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a única do país que registou uma pioria no que toca a novos casos no final de janeiro. De acordo com dados da DGS, os concelhos que registaram mais novos casos entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro pertencem todos à Área Metropolitana de Lisboa e estão em risco extremamente elevado. Lisboa é mesmo o concelho que mais novos infetados registou - mais de 10 mil em duas semanas.

Segundo o mais recente boletim que apresenta a lista de concelhos, apenas um município do distrito de Lisboa não está incluído no nível de risco extremamente elevado - Cadaval - e apenas outros três de Lisboa e Vale do Tejo não estão neste patamar de risco extremo: Golegã, Constância e Vila Nova da Barquinha, todos das subregiões do Médio Tejo e Lezíria do Tejo.

Em termos totais, segundo contas da SÁBADO, a região da AML tem os 11 concelhos que mais novos casos registou nos 14 dias entre meados de janeiro e o início de fevereiro.