Direção e deputados do partido são todos vegan, mas ela assegura que o partido não se esgota nisso. Entrevista por dois carnívoros.Mais do que uma opinião sobre as pessoas é importante que olhemos para o País e para a necessidade de fazermos políticas públicas indo ao encontro quer das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem feito um apelo para a redução do consumo de carne, quer de questões ambientais e de consideração do bem-estar animal. Tenta-se entender um apelo para este tipo de políticas com um confronto quase pessoal e tem sido deixado de parte o impacto que as nossas ações têm no ambiente e no bem-estar animal.