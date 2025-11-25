Sábado – Pense por si

Vasco Lourenço e as comemorações do 25 de Novembro: "Uma palhaçada"

Capitão de Abril deixa também duras críticas a Nuno Melo

Vasco Lourenço considerou numa entrevista à  que as celebrações do 25 de Novembro são "uma fantochada". O antigo capitão de Abril, de 83 anos, deixou também duras críticas a Nuno Melo, ministro da Defesa, "um tipo do CDS" que "deve ter feito uma promessa ao tio e quer à força comemorar".

Vasco Lourenço opõe-se às comemorações do 25 de novembro
"Já classifiquei como uma fantochada, uma palhaçada, porque foi instituída uma organização para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Tem o Presidente da República, tem o presidente da Assembleia, tem o primeiro-ministro, tem os presidentes dos quatro tribunais superiores e tem-me a mim como presidente da direção da Associação 25 de abril, que é a Comissão Nacional. Definiu um programa, há uma comissão executiva que depende do Governo, que está a cumprir esse programa, que inclui a evocação do 25 de Novembro e que vai até 12 de dezembro de 2026", referiu o coronel, de 83 anos.

"Tudo isso está a ser organizado e, de repente, aparece um tipo do CDS, que quer à força comemorar o 25 de Novembro dele, como sobrinho do cónego Melo, que era do MDLP [ovimento Democrático de Libertação de Portugal]. Deve ter feito uma promessa ao tio e quer à força comemorar. E depois, tem a lata de dizer que vai nomear uma comissão apartidária e independente. Então, e a comissão executiva que está a executar não é apartidária e independente?", questiona Vasco Lourenço, prosseguindo: "O 25 de Novembro, a única característica que tem de diferente é ser a última. Eles não comemoram o 28 de setembro, não comemoram o 11 de março, porque são tentativas onde a direita é derrotada e querem comemorar o 25 de Novembro porque, teoricamente, é só a esquerda que é derrotada. Portanto, isto é uma palhaçada para mim, não justifica nada."

Tópicos Celebridades Governo Teatro Ministro (governo) Vasco Lourenço Nuno Melo CDS - Partido Popular Dia da Liberdade Portugal Movimento Democrático de Libertação de Portugal Rádio Renascença
