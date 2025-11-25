Governo quer voos diretos entre Portugal e Arábia Saudita para promover turismo

Ministro da Economia considerou que, "se for difícil" ligar as capitais dos dois países, "Porto e Faro são destinos alternativos".
O Governo português quer promover o turismo entre Portugal e a Arábia Saudita, considerando essencial a criação de um voo direto entre Riade e uma cidade portuguesa, disse o ministro da Economia, em visita a Riade.
Castro Almeida, ministro da EconomiaLusa
"Temos de valorizar o fluxo turístico. Hoje não há um voo direto a partir de Riade para Portugal, vamos ter que tratar desse assunto", comentou Castro Almeida, em declarações à Lusa no final de uma visita de dois dias à capital saudita.
O governante considerou que, "se for difícil" ligar as capitais dos dois países, "Porto e Faro são destinos alternativos".
"Há uma grande apetência e um grande potencial de turismo porque os sauditas têm um poder de compra muito, muito elevado e têm vontade de viajar e vontade de conhecer o nosso país", sustentou.
Durante a visita a Riade, o ministro teve um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Expo 2030, um evento no qual Portugal deverá marcar presença, admitiu.
"Vejo com muito interesse a nossa participação aqui", disse à Lusa.
Nos vários encontros que teve com diferentes membros do Governo saudita e outras autoridades, o ministro foi "insistentemente" abordado sobre a participação portuguesa na Expo 2030, para a qual o país foi convidado.
Castro Almeida ressalvou que as autoridades portuguesas vão analisar essa possibilidade e uma decisão definitiva "não demorará muito".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Como país, enquanto não formos eficientes e articulados nesta missão, por muito que se reforcem condições de tratamento continuaremos a lamentar-nos pela “elevada prevalência de perturbações psicológicas no nosso país”.
Ao fracasso da extrema-esquerda militar juntou-se a derrota de muita direita que queria ilegalizar o PCP. Afinal, nessa altura, os extremismos à esquerda e à direita não eram iguais. Ainda hoje não são, por muito que alguns o proclamem.