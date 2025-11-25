Governo quer voos diretos entre Portugal e Arábia Saudita para promover turismo

Ministro da Economia considerou que, "se for difícil" ligar as capitais dos dois países, "Porto e Faro são destinos alternativos".

O Governo português quer promover o turismo entre Portugal e a Arábia Saudita, considerando essencial a criação de um voo direto entre Riade e uma cidade portuguesa, disse o ministro da Economia, em visita a Riade.



Castro Almeida, ministro da Economia Lusa

"Temos de valorizar o fluxo turístico. Hoje não há um voo direto a partir de Riade para Portugal, vamos ter que tratar desse assunto", comentou Castro Almeida, em declarações à Lusa no final de uma visita de dois dias à capital saudita.

O governante considerou que, "se for difícil" ligar as capitais dos dois países, "Porto e Faro são destinos alternativos".

"Há uma grande apetência e um grande potencial de turismo porque os sauditas têm um poder de compra muito, muito elevado e têm vontade de viajar e vontade de conhecer o nosso país", sustentou.

Durante a visita a Riade, o ministro teve um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Expo 2030, um evento no qual Portugal deverá marcar presença, admitiu.

"Vejo com muito interesse a nossa participação aqui", disse à Lusa.

Nos vários encontros que teve com diferentes membros do Governo saudita e outras autoridades, o ministro foi "insistentemente" abordado sobre a participação portuguesa na Expo 2030, para a qual o país foi convidado.

Castro Almeida ressalvou que as autoridades portuguesas vão analisar essa possibilidade e uma decisão definitiva "não demorará muito".