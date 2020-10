O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, votou esta manhã para as regionais no arquipélago, dizendo que o "bom dia" que se vive na região deve ser um incentivo para que os cidadãos vão às urnas.

"Julgo que o mais importante neste dia é o apelo a que [os açorianos] exerçam o seu direito de voto", declarou hoje o socialista, candidato a um terceiro mandato como presidente do Governo dos Açores.

Vasco Cordeiro, acompanhado da mulher, Paula, e dos dois filhos, votou esta manhã no Salão Paroquial de São José, em Ponta Delgada, tendo esperado cerca de dez minutos - ao sol, num dia sem nuvens na maior cidade açoriana - para exercer o seu direito.

"É um bom dia para ir votar", considerou ainda.

Questionado sobre os números da abstenção e se perspetiva mais açorianos a votar que em 2016, respondeu: "Vamos ver. Também já não falta muito tempo, já só faltam algumas horas para perceber o que aconteceu".

As urnas abriram hoje às 08:00 locais (09:00 em Lisboa) e fecham às 19:00 (mais uma hora em Lisboa), estando inscritos para votar um total de 228.999 eleitores.

Concorrem a estas eleições 13 forças políticas, que disputam os 57 lugares na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Nas eleições regionais açorianas existe um círculo por cada uma das nove ilhas e um círculo regional de compensação, reunindo este os votos que não forem aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.