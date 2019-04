A procuradora Cândida Vilar está a ser alvo de um inquérito-crime por parte do Ministério Público (MP) devido a uma "certidão extraída do processo de Tancos". De acordo com o Diário de Notícias, a magistrada terá prejudicado a investigação ao aconselhar o major Vasco Brazão, oficial da Polícia Judiciária Militar e arguido no caso, a não fornecer informações ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e à Polícia Judiciária (PJ) sobre o assalto de armas aos paióis.

Sem qualquer responsabilidade no caso em questão, Cândida Vilar poderá ter violado os deveres funcionais que constam no estatuto dos magistrados do MP, além de vários crimes contra a realização da justiça, como negação de justiça, prevaricação e favorecimento pessoal.