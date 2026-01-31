Vários distritos com avisos devido a chuva, vento, neve e agitação marítima

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Vários distritos de Portugal continental mantêm-se entre este sábado e segunda-feira com vários avisos devido à agitação marítima, chuva, vento fortes e queda de neve, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Neve pode continuar a cair DR

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso vermelho até à 06:00 de hoje devido à ondulação - prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 07 a 08 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima -, passando depois a laranja até às 21:00.

Também os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão a laranja até às 15:00 de hoje, passando depois a amarelo devido a agitação marítima forte. Lisboa, Leiria e Aveiro estão a laranja até às 21:00 de hoje, passando depois a amarelo.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 21:00 de domingo e as 03:00 de segunda-feira, devido ao vento forte com previsão de "rajadas até 80 quilómetros por hora".

Pelas mesma razão, o sinal amarelo foi emitido para Setúbal e Beja entre as 00:00 e as 06:00 de segunda-feira e, no caso de Faro, o aviso estende-se até às 09:00.

Todos os distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 06:00 de segunda-feira: Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Aveiro (a partir das 15:00 de domingo); Coimbra (desde as 18:00 de domingo); Santarém, Bragança, Guarda, Lisboa, Leiria e Castelo Branco (a partir das 21:00 de domingo) e Portalegre, Évora, Faro, Setúbal e Beja (com início às 00:00 de segunda-feira).

O IPMA colocou ainda os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Braga a amarelo por causa da queda de neve até às 06:00 de hoje e, num segundo momento, entre as 12:00 e as 23:00 de segunda-feira.

Guarda e Castelo Branco estão hoje, pelo mesmo motivo, com sinal amarelo até às 09:00 e, na segunda-feira, entre as 06:00 e as 23:00.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios.