Vários detidos em operação especial da PSP em Lisboa. Foram apreendidas munições e uma granada

Correio da Manhã 08:28
Operação está ainda a decorrer.

A PSP de Lisboa está a realizar uma Operação Especial de Prevenção Criminal para apreender armas proibidas, desde as 7h00 desta quarta-feira. O CM sabe que já foram detidas várias pessoas e apreendidas munições, estupefacientes e uma granada.

A operação está a decorrer nas freguesias dos Olivais e de Marvila, com buscas domiciliárias em 12 casas.

A ação está a ser levada a cabo pelo Comando Metropolitano de Lisboa através da Divisão de Investigação Criminal e da 2.ª Divisão Policial.

Em atualização.

