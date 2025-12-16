Sábado – Pense por si

LISBOA. OS ACORDOS DE BASTIDORES ANTES DO ORÇAMENTO

Chega e Moedas dão as mãos na Câmara de Lisboa

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

Mascarenhas vai dar uma “saída para a direita”, mas quer meter o pé na Gebalis e já entrou nos Serviços Sociais

Novo mandato em Lisboa, nova dinâmica. Com a votação do orçamento à vista e discussão camarária marcada para dia 17 dezembro, Carlos Moedas tenta alinhar-se com as restantes forças políticas. Sem maioria, desenha-se um novo caminho: virar à direita. “Temos duas hipóteses: ou empurramos Moedas para os braços do PS – e Lisboa continua a ser governada ao lado da esquerda, com tudo o que implica –, ou de alguma forma damos-lhe uma saída para a direita. Prefiro ter a possibilidade de negociar com a autarquia e dar essa saída à direita que Carlos Moedas precisa”, frisou à SÁBADO o vereador Bruno Mascarenhas, do Chega.

