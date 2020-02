Várias estátuas do Porto, nomeadamente no Jardim da Cordoaria e na Praça Carlos Alberto, surgiram hoje vandalizadas, pintadas com lágrimas azuis, atos que foram confirmados à Lusa pela Câmara do Porto.

Na Praça Carlos Alberto, o monumento aos Mortos da Grande Guerra e a estátua de Humberto Delgado surgiram pintadas com lágrimas azuis, pintadas a todo o comprimento.

O mesmo sucedeu no Jardim da Cordoaria, onde várias das estátuas do local surgiram também pintadas, entre elas o busto de António Nobre, com as "lágrimas" de tinta azul a estenderem-se até ao solo.

Fonte da autarquia disse à Lusa que as estátuas em causa "já estão sinalizadas para serem intervencionadas" e que foram "vários, espalhados pela cidade os atos de vandalismo verificados".

A fonte desconhece se foi apresentada queixa às autoridades.