Vagas por freguesia e prioridades. Parlamento volta a discutir creches grátis

A gratuitidade das creches volta a ser discutida no Parlamento. Esta sexta-feira, os deputados vão debater três propostas de Projetos de Resolução, duas do PSD e uma do PS, e dois Projetos de Lei, uma do PAN e outra do Chega. Em cima da mesa vão estar propostas de alteração à área de abrangência - passar para o nível de freguesia - e as prioridades de acesso.