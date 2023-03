Direito de Resposta de Rita Pinto Coelho

Verifiquei ter sido mencionada na revista "Sábado" num texto que, de forma maliciosa, põe em causa a honestidade da remuneração que recebi da Câmara Municipal de Lisboa pelo trabalho que desempenhei na "Lisboa Capital Verde Europeia 2020". Fui contratada pela Direção de Marca e Comunicação, tendo em conta o meu curriculum e perfil profissional, auferindo o vencimento tabelado para as funções da nossa equipa e descontando as minhas obrigações fiscais. O montante apresentado corresponde assim ao valor bruto de cerca de 3 anos de trabalho. Executei com empenho essas funções durante o tempo que a Câmara Municipal de Lisboa entendeu. Após o final do contrato desenvolvi a minha carreira profissional, encontrando-me nesta altura a trabalhar no estrangeiro após um processo internacional de recrutamento. Sublinho que desempenhei de boa-fé todas as obrigações que me foram solicitadas, tal como todos os procedimentos administrativos e legais relacionados com essas tarefas.



Rita Pinto Coelho

23-03-2023

