Creches gratuitas. Advogado explica-lhe tudo o que tem que saber

Em janeiro de 2023, o projeto da rede Creche Feliz, que pretende permitir que as crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021 frequentem a creche de forma gratuita, foi alargado às creches da rede privada aderentes ao programa. Estas vagas são financiadas pelo Estado e destinam-se a todas as crianças que não conseguiram vaga no setor social da rede pública solidária (Instituições Particulares de Solidariedade Social) do seu concelho.