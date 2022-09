Creches gratuitas arrancaram hoje, mas só para alguns

A partir deste ano letivo, milhares de crianças terão acesso a creche gratuita no setor social, mas a medida do Governo é insuficiente para as necessidades do País, defende Associação de Creches. Quem fica de fora só terá acesso em janeiro e sem direito a reembolso dos pagamentos feitos até lá.