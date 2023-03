Investigação SÁBADO. Pagaram milhares por casas que não existem

Dezenas de clientes acusam a empresa Steelme. Clientes lesados avançam com queixas-crime por burla. Para ver no Investigação SÁBADO esta sexta-feira à noite na CMTV, a seguir ao Grande Jornal.

Dezenas de clientes dizem ter sido lesados por uma empresa que fabrica casas em aço leve. Pagaram milhares de euros por moradias que não saíram do papel ou ficaram por concluir.





Os lesados decidiram entretanto avançar com queixas-crime por burla contra a Steelme, uma empresa da Maia criada em 2019. Aocontam as várias peripécias que viveram com a empresa e como investiram milhares de euros para no fim de contas não terem a casa que compraram.O empresário não respondeu aos contactos da. Por seu lado, o sócio minoritário, João Freitas, mostrou-se muito exaltado, aquando da deslocação daaos escritórios de Guimarães, e recusou dar explicações.Uma história para ver sexta-feira à noite na CMTV, a seguir ao Grande Jornal.