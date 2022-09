Utente que perdeu as duas pernas vai receber indemnização de 150 mil euros

O Supremo Tribunal Administrativo deu como provado que ocorreram erros de diagnóstico e condenou a ARS do Norte a pagar uma indemnização de 150 mil euros mais juros de mora a um utente do antigo Hospital de São Marcos, de Braga, avança o Jornal de Notícias.







Cama de hospital

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo o tribunal, ficaram provados erros de diagnóstico, falta de equipamento e de recursos humanos no antigo Hospital de São Marcos, em Braga. Os factos em questão remontam a 2005 quando Alfredo Martins Ferreira, hoje com 54 anos, e que teve de ser amputado nas duas pernas. Os médicos que o atenderam diagnosticaram-lhe problemas musculares mas, na realidade, Alfredo Ferreira padecia de aneurisma da aorta abdominal.A ação envolvia ainda três médicos que tinham tido contacto com o utente mas o Supremo Tribunal Administrativo não deu como provado que tenham agido com negligência.Este sábado, o Diário de Notícias avançou que o Tribunal Administrativo de Lisboa tinha fixado uma indemnização de 1,6 milhões de euros que a CP teria de pagar a uma jovem que perdeu uma perna ao tentar entrar no Sud-Express quando o comboio estava em movimento mas com as portas abertas.