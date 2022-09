Avião da TAP colide com moto durante aterragem na Guiné-Conacri

O ocupante do veículo morreu na sequência do acidente. A TAP assegura que "foram cumpridos todos os procedimentos de segurança" durante a aterragem.

Um avião da TAP colidiu com uma motorizada durante a aterragem no aeroporto da Guiné-Conacri, provocando a morte do ocupante do veículo, informou hoje a companhia aérea, garantindo que "foram cumpridos todos os procedimentos de segurança".







Num comunicado divulgado esta madrugada, a TAP refere que "o voo TP1492 registou um acidente na aterragem no aeroporto da Guiné-Conacri, quando uma moto tentou atravessar a pista nesse momento, tendo o ocupante do veículo perdido a vida"."Passageiros e tripulantes estão todos bem", assegura.O comunicado não precisa o dia e hora do acidente, mas o portal NewsAvia refere que ocorreu na noite de sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Conacri, na Guiné, envolvendo um Airbus A320neo da TAP que tinha descolado de Lisboa pelas 20:32.Segundo a companhia, "foram cumpridos todos os procedimentos de segurança, mas, ainda assim, não foi possível evitar o referido acidente""A TAP está naturalmente a colaborar com as autoridades locais para se apurarem as circunstâncias que levaram a esta lamentável situação", afirma, lamentando "profundamente o sucedido" e apresentando "as suas sentidas condolências à família da vítima mortal".