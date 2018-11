Embraer E190 da Air Astana estaria a realizar uma inspecção do tipo C, a mais complexa de todas.

O avião Embraer E190 que aterrou, este domingo, de emergência na Base Aérea N.º11, em Beja, esteve mais de um mês em manutenção profunda nas oficinas da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca. De acordo com o jornal Público, a aeronave da companhia aérea Air Astana estaria a realizar uma inspecção do tipo C, a mais complexa de todas e que implica uma verificação total do aparelho e a desmontagem de vários componentes.

O jornal indica ainda que a falha que estará na origem do descontrolo do avião prende-se com os comandos que controlam a inclinação lateral do aparelho – denominados ailerons – presentes nas suas asas. À SÁBADO, o porta-voz da Força Aérea Portuguesa, tenente-coronel Manuel Costa, indicou que os dois caças F-16 que acompanharam o Embraer E190 permitiram "referências de rumo, altitude e velocidade" ao avião até à Base Aérea nº11.

A própria Air Astana indicou, em informações iniciais, que problemas nos eixos do controlo teriam estado na origem da aterragem de emergência do avião em Beja. A "aeronave apresentava desvios de estabilidade do eixo longitudinal ('roll-axis', no original)", segundo as indicações iniciais, disse fonte oficial da companhia do Cazaquistão, em resposta à agência Lusa.

Esta segunda-feira, ocorreu nova emergência: um voo comercial do Funchal para Amesterdão, com 149 pessoas a bordo, sofreu uma despressurização e aterrou em segurança no aeroporto de Faro. Este foi o segundo incidente em dois dias que envolveu avarias em voos e a acção da Força Aérea Portuguesa.