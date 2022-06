Urgência de obstetrícia do Santa Maria não recebeu ambulâncias durante 18 horas

O serviço de urgências de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, esteve 18 horas sem receber pacientes em ambulâncias de emergência esta terça-feira, revela o Jornal de Notícias. Durante a madrugada o serviço informou o INEM de que tinha atingido a lotação máxima por volta da meia-noite de terça-feira e só ao final do dia, por volta das 18h30, esse aviso foi revertido.





No entanto, ao longo do dia, as urgências de obstetrícia do Santa Maria terão tido vagas para acolher situações de emergênciaEncerramento do serviço do hospital universitário acontece numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde atravessa um momento de crise nos serviços de obstetrícia devido à falta de profissionais da especialidade, tendo já sido encerrados temporariamente várias urgências obstétricas em diferentes pontos do país.Ao longo dos últimos dias, têm sido notícia situações de encerramento de urgências de ginecologia e obstetrícia em vários pontos do país, incluindo Braga, Lisboa, Barreiro e Almada — e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo veio reconhecer o problema na região de Lisboa.