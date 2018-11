Federações e associações académicas, professores e estudantes universitários alertaram esta terça-feira para o atraso sentido na atribuição de bolsas de estudo para os alunos do Ensino Superior: são cerca de 60 mil estudantes nesta situação. Tal como já ocorreu nos anos de 2015, 2016 e 2017, este ano o atraso foi mais uma vez provocado por problemas informáticos na plataforma que gere as candidaturas às bolsas de estudo - SICABE (Suporte Informático ao Concurso de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior).





Em declarações à, João Pedro Videira, presidente da Federação Académica do Porto (FAP), diz que este ano lectivo já está "perdido no que diz respeito à celeridade do processo de atribuição de bolsas de estudo". "Os serviços de acção social apenas conseguiram começar a analisar as candidaturas no final do mês de Setembro, devido a problemas de interoperacionabilidade da plataforma interna (SICABE) com outras plataformas do estado (portal das finanças, por exemplo)", explica. "Isto fez com que se perdessem mais de dois meses na análise às candidaturas, uma vez que elas podem começar a ser efectuadas em Junho. Por este motivo, não me parece que haja grande solução para resolver o problema neste momento, a não ser contar com a boa vontade e a eficácia dos recursos humanos dos SAS de cada IES para acelerarem o processo", conclui.

Já para Gonçalo Leite Velho, presidente da direcção do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), estas situações significam que o próprio sistema – o SICABE – está obsoleto e "tem de ser revisto e operacionalizado para uma resposta mais célere", esclarecendo à SÁBADO que "sempre houve diferenças no funcionamento dos diversos SAS (Serviços de Acção Social)" e que por isso é necessário mais eficácia para evitar problemas como este.

O facto de a questão do atraso da atribuição de bolsas se repetir nos últimos casos pode significar que é um problema recorrente em Portugal, o que, para o presidente da FAP, acontece quando "há vontade que assim o seja, e quando dá jeito que aconteça" e que é estranho que um "simples" problema informático, na "Era da digitalização" demore tanto tempo a ser resolvido, "a menos que haja uma outra razão que não esta (como por exemplo, a falta de dinheiro para pagar essas mesmas bolsas)". João Pedro Videira esclarece ainda que a Acção Social em Portugal (que atribui as bolsas), tem 2/3 do seu financiamento pelo Fundo Social Europeu, o que significa que 1/3 vem do Orçamento de Estado.