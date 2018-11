Falta menos de um mês de aulas para o final do primeiro semestre e 60 mil estudantes do ensino superior continuam sem uma resposta sobre o direito a bolsa de estudo no presente ano lectivo. De acordo com o jornal Público desta terça-feira, apenas 26.994 alunos tiveram a garantia de que vão receber bolsa de Acção Social, menos 30% que o número registado em igual período do ano lectivo passado. A culpa é de um problema informático, que atrasou a análise de candidaturas no processo de atribuição dos apoios sociais, destinados aos alunos dos agregados familiares com rendimentos mais baixos.

Mais: dos quase 27 mil alunos que já receberam a confirmação do apoio do Estado, mais de 80% - cerca de 22 mil estudantes – só receberam os primeiros pagamentos até ao final do mês passado de Outubro. Isto quer dizer que, face aos números do ano lectivo de 2017/2018, há menos 11 mil bolsas aprovadas.

Uma alteração ao regulamento de atribuição dos apoios antes do início do ano lectivo levou a alterações na plataforma informática utilizada pelos Serviços de Acção Social (SAS) das universidades e institutos politécnicos. "Houve um problema que fez com que tivéssemos tido mais dificuldade em começar a ver os processos" explica ao Público, a administradora dos SAS da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Elsa Justino.