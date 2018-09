De acordo com o estudo CESTES, cada estudante universitário gastou, em média, 6445 euros com propinas, material escolar, alojamento e alimentação.

De acordo com o estudo "O Custo dos Estudantes no Ensino Superior Português" (CESTES), cada estudante gastou 6.445 euros durante o ano lectivo de 2015/2016, entre propinas, material escolar, alojamento e alimentação. Este ano o valor deverá ser ainda mais alto, particularmente no caso de jovens deslocados a estudar em Lisboa e Porto, onde o preço do alojamento disparou. É o que revela o estudo conduzido pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Para termos de comparação, o arrendamento de quarto em Lisboa custava, no ano passado, 459 euros, um preço que subiu até aos 485 euros este ano, indica a plataforma Uniplaces. No Porto, as subidas também foram acentuadas: a média subiu desde os 383 euros para os 407 no presente ano.

A estes custos acrescem as despesas mensais como os transportes, a alimentação e as despesas médicas e pessoais, que em média perfazem um total de 4.727 euros por ano.

As discrepâncias do ensino superior privado e público são, no entanto, evidentes. Enquanto um aluno do ensino universitário público tem um custo de educação anual na casa dos 1.280 euros, um aluno do ensino universitário anual gasta, em média, mais de quatro mil euros apenas em despesas de frequência e materiais e equipamentos para a universidade.

Segundo o CESTES, as mesmas diferenças existem quanto ao custo de vida dos estudantes. No ensino universitário público, as despesas comuns são, em média, de quase 4300 euros por ano; Do outro lado, um aluno do ensino superior privado tem custos de quase seis mil euros nos mesmos bens essenciais.

Esta situação sente-se também no litoral, interior e regiões autónomas. Em média, um aluno a estudar no litoral gastou 6.563 euros por ano, enquanto os mesmos custos no interior representaram um valor de 5.854 euros e 5.186 nas ilhas.