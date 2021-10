A incrível doutora Varela. As tropelias curriculares da historiadora polémica

Foi no voo de regresso do mundial de futebol no Brasil, em junho de 2014, que José Manuel Portugal recebeu uma dica de um conterrâneo de Coimbra para uma nova comentadora regular para a RTP: Raquel Varela. A académica oriunda da esquerda trotskista já começara a brotar nos media, numa altura em que estes procuravam comentadores contra a austeridade.



Em outubro de 2013 tivera um primeiro momento viral num Prós & Contras, na RTP, quando recebeu uma resposta assertiva de um rapaz de 16 anos que montara o seu negócio de roupa – e que Varela criticara por estar a fomentar uma indústria de baixos salários. José Manuel Portugal era diretor de informação do canal público e queria montar um programa semanal de debate só com mulheres.



Pegou na dica e foi a duas palestras de Varela para perceber o potencial. “Vi e pensei: ‘é esta que eu quero’”, diz à SÁBADO. “Precisava de alguém que rompesse pela esquerda no programa e ela tinha um bom ‘boneco’ [boa imagem], expunha bem e era muito crítica – o que aconteceu entre 2014 e 2021 mostra que não me enganei.”