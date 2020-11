Comissão para melhorar transparência na NovaSBE pede ideias aos docentes

A comissão independente que está a analisar o modelo de relacionamento entre a NovaSBE e os seus mecenas privados abriu a porta para receber propostas e "pontos de vista" sobre o que fazer para suprir as falhas de governação e de transparência naquela que é uma das mais cotadas faculdades de economia do país. A comissão, que perdeu um dos seus elementos, tem de apresentar um documento com propostas concretas até ao final do ano, expectativa que o reitor da Universidade Nova de Lisboa, questionado pela SÁBADO, mantém.

"A presidente da Comissão, a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, gostaria de convidar todos os interessados em dirigir-se à comissão", aponta o diretor da faculdade, Daniel Traça, na mensagem a que a SÁBADO teve acesso. Disponibilizando um endereço de email – comissão.independente@unl.pt – o diretor apela à contribuição: "Por favor contactem diretamente a Comissão se quiserem partilhar o vosso ponto de vista". E agradece os contributos para "melhorar a governação académica, no contexto do nosso modelo [de financiamento] inovador".

Daniel Traça refere que a comissão tem vindo a fazer o seu trabalho "desde setembro". Um dos professores convidados para integrá-la, António Bento, pediu entretanto para sair. Fonte oficial do gabinete do reitor confirma à SÁBADO o pedido e indica que a vaga não será preenchida. "Tendo a Comissão iniciado os seus trabalhos, entende-se que não será o melhor momento para proceder a substituições, pelo que o professor em causa não será substituído", explica a mesma fonte. "A Comissão dá-nos total garantia", acrescenta.

Os trabalhos "decorrem de acordo com o previsto, estando o Reitor da Universidade e o Diretor da Escola a acompanhar o seu desenvolvimento", acrescenta fonte oficial do gabinete de João Sàágua. A publicação até ao final do ano de um documento com propostas de melhoria da independência e transparência mantém-se como "objectivo e expectativa", acrescenta o reitor.

A comissão foi nomeada pelo reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Sàágua, após notícias na SÁBADO e no DN sobre a vida interna da faculdade e conflitos de interesses entre docentes e os mecenas. "Como devem saber, o Reitor nomeou uma comissão independente para rever as garantias da liberdade académica na nossa escola no contexto das parcerias com os nossos doadores, na sequência de comentários que surgiram na imprensa antes do verão", relembra Daniel Traça na mensagem.

A atenção sobre a NovaSBE surgiu com a notícia da SÁBADO sobre uma instrução, inédita, para os professores deixarem de assinar com o nome da faculdade as intervenções nos media em que não estivessem a difundir conhecimento científico. A instrução procurava distanciar a "marca" Nova SBE de polémicas envolvendo os seus mecenas privados, que financiaram a construção do campus em Carcavelos e que têm três pessoas no Conselho de Faculdade, o órgão que elege o diretor (Daniel Traça, ocupa um cargo de topo num dos mecenas, o Banco Santander).

A comissão independente é liderada pela eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques e conta com os professores Arlindo Oliveira (Instituto Superior Técnico), Daniel Bessa (Porto Business School), Francisco Veloso (Imperial College), Maria Manuel Mota (Instituto de Medicina Molecular) e Mónica Bettencourt (Instituto Gulbenkian de Ciência).