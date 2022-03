Um novo contrato para Raquel Varela

A Universidade Nova de Lisboa fez um ajuste direto de 13 mil euros com a historiadora, no mesmo departamento que abriu há meses um concurso polémico.

A 19 de janeiro de 2022, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Sàágua, firmou um ajuste direto com Raquel Varela no valor de 13 mil euros. Este contrato-relâmpago, com a duração de quatro meses, consiste em “prestação de serviços de investigação” na plataforma estratégica Nova 4 the Globe, o mesmo departamento que já foi notícia por ter aberto outro concurso à medida de Varela.