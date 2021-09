Erros no currículo afastam Raquel Varela de concurso da FCT

Historiadora terá perdido apoio do Instituto de História Contemporânea, que confirma a duplicação de entradas de cinco livros e sete artigos no seu currículo público. Raquel Varela diz que "não há qualquer erro" e que não é investigadora do IHC.

A historiadora Raquel Varela é acusada de "erros" no currículo, com repetições de artigos e livros, que terão levado o Instituto de História Contemporânea (IHC) a retirar o apoio à sua candidatura à quarta edição do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual, promovido pela Fundação para a Ciencia e Tecnologia (FCT).



Raquel Varela

Segundo o jornal Público, estão em causa a duplicação de entradas de cinco livros e sete artigos no currículo público de Raquel Varela para o concurso que está ainda a decorrer, encontrando-se na fase de avaliação das candidaturas, e na qual a investigadora surge como "admitida", candidatando-se a um contrato como investigadora coordenadora, com um vencimento mensal de 4664,97 euros brutos.





Nas redes sociais, a historiadora diz não haver "qualquer erro" no seu CV. "Não há qualquer erro no meu CV, que é público e de acesso livre em várias plataformas, não sou investigadora do IHC e em momento algum fui contactada pela FCT ou pelas instituições onde sou investigadora sobre qualquer concurso ou ‘erros’ no meu CV", escreveu na sua página de Facebook, acrescentando que responderá ao artigo "a seu tempo".